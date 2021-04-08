В Нижневартовске водитель иномарки погиб во время ДТП

Накануне, 7 апреля, в Нижневартовске произошло смертельное ДТП: иномарка влетела в фонарный столб и буквально повисла на отбойнике. По сообщениям СМИ, за рулем находился 30-летний местный житель, в салоне также находились его родители.

«В 19:30 на улице Ханты-Мансийская 30-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим наездом на опору освещения. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте», – комментирует пресс-служба ГИБДД Югры.

Источники информируют, что родители погибшего были госпитализированы с травмами. Отмечается, что авто было куплено в сентябре прошлого года и нарушений за ней зарегистрировано не было.