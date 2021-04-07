Депутат думы Нижневартовска Владимир Крепких заболел коронавирусом – передает Znak.com. Политик активно критиковал обязательный масочный режим и даже публично отказывался носить маску. Накануне он был госпитализирован.

По информации издания, народного избранника отправили в «ковидный» госпиталь Нижневартовска с 25-процентным поражением легких. Состояние депутата удовлетворительное.

В сентябре минувшего года 63-летний самовыдвиженец выступил перед думой. В своем выступлении он заявил, что маски вредны, после чего в прессе его стали называть «ковид-диссидентом».