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Из-за ошибки мастера буровой установки случился разлив нефтепродуктов под Нижневартовском

Сотрудник «Самотлорнефтепромхима» заплатит 50 тысяч за загрязнение земли нефтепродуктами

Из-за ошибки мастера буровой установки случился разлив нефтепродуктов под Нижневартовском
фото: СК Югры

В Нижневартовском районе произошел очередной разлив нефтепродуктов – следствие уже установило виновника происшествия. Инцидент произошел 4 марта, но СМИ о нем стало известно только сейчас.

Отмечается, что мастер буровой установки АО «Самотлорнефтепромхим» во время работ по герметизации скважины принял решение о преждевременном снятии крепежных устройств с запорного механизма – это стало причиной загрязнения участка земли.

«В ходе следствия подсудимый признал вину и в полном объеме возместил причиненный ущерб. Решением Нижневартовского районного суда, с учетом раскаяния и возмещения в полном объеме ущерба, подсудимому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу», – сообщает пресс-служба СК Югры.


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Сегодня в 12:49, просмотров: 132, комментариев: 0
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