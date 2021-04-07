Жителя Нижневартовска, который переходил на «красный», сбил автобус

Нижневартовца, по предварительным данным, решившего «проскочить» на красный, сбил автобус. Вечером на ул. Лопарева водитель автобуса «МАЗ» наехал на пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, на светофоре в этот момент горел «красный».

В результате столкновения 42-летний мужчина получил травмы. Левое лобовое стекло «МАЗа» полностью разбито.

В момент ДТП на пешеходе не было никаких световозвращающих элементов. Вероятно, с ними аварии удалось бы избежать.

Всего за минувшие сутки в Югре было зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых двое получили травмы.

Автоинспекторы задержали шестерых водителей за управление транспортом в нетрезвом виде, троих – за отказ от освидетельствования, одного – за повторное управление машиной в состоянии опьянения.

14 водителей оштрафованы за выезд на «встречку», 20 – за нарушение требований к перевозке детей.