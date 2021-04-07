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​Нижневартовск получит из бюджета Югры 841 миллион рублей на две дороги

В Нижневартовске ищут подрядчика для строительства двух новых дорог

​Нижневартовск получит из бюджета Югры 841 миллион рублей на две дороги
Фото: vk.com/ofnv86

В новых микрорайонах Нижневартовска за четыре года планируют построить новые дороги. Город получит субсидию из бюджета округа 841, 4 млн рублей. Однако, кто займется возведением магистралей, до сих пор неизвестно. Об этом шла речь на заседании штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства, которое провела губернатор Наталья Комарова, передает окружной департамент общественных и внешних связей.

«В настоящее время объекты находятся на стадии аукционных процедур на проведение строительно-монтажных работ. Ведем переговоры со всеми потенциальными, возможными участниками строительства», - сообщил глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Через четыре года в столице Самотлора должны быть возведены дороги «Ул. Первопоселенцев от ул. Северной до ул. Нововартовской» и «Ул. Северная от ул. Интернациональной до ул. Первопоселенцев», «Ул. Героев Самотлора от ул. № 21 до ул. Северной».


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Сегодня в 10:13, просмотров: 97, комментариев: 0
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