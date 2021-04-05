В ХМАО из-за звонка о заложенной бомбе эвакуировали сотрудников нефтяной компании

Днем в понедельник, 5 апреля, в Нижневартовске из-за звонка о заложенной бомбе эвакуировали сотрудников из здания компании «Самотлорнефтегаз». На время работы силовиков был перекрыт перекресток улиц Омская и Кузоваткина в направлении Ленина, сообщает телеграм-канал «Сейчас | Нижневартовск» со ссылкой на источник в экстренных службах. Во время проверки взрывных устройств обнаружено не было. Сотрудники вернулись к работе.

Получить официальный комментарий не удалось. В пресс-службе регионального УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок корреспондента siapress.ru.

Отметим, что на прошлой неделе по городам России прокатилась очередная волна лже-минирований. В Сургуте эвакуировали людей из здания администрации города и филармонии.