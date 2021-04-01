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​Джекпот: силовики отправили под суд шестерых вартовчан, открывших казино

Организаторы нелегального казино на Интернациональной в Нижневартовске пойдут под суд

​Джекпот: силовики отправили под суд шестерых вартовчан, открывших казино
Видео: vk.com/suskhmao

В Нижневартовске под суд пойдут шестеро мужчин, которые открыли нелегальное казино в нежилом здании на улице Интернациональная. Еще один их подельник находится в розыске.

Казино работало в городе с июня 2019 года по июнь 2020-го. Нелегальный бизнес вполне можно назвать семейным – трое из шести подсудимых приходятся друг другу родственниками.

В помещении были установлены карточные столы для покера и игровые автоматы. «У обвиняемых изъяты два игровых карточных стола, наборы игровых фишек и игральных карт, четыре игровых автомата, денежные средства в сумме около 50 тысяч рублей, черновые записи о поступлении и расходовании денежных средств, а также иная документация и предметы, используемые в преступной деятельности», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Обвиняемые вину признали частично. «Следователями собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - подчеркнули в ведомстве.


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Сегодня в 20:09, просмотров: 167, комментариев: 1
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