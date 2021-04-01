Организаторы нелегального казино на Интернациональной в Нижневартовске пойдут под суд

В Нижневартовске под суд пойдут шестеро мужчин, которые открыли нелегальное казино в нежилом здании на улице Интернациональная. Еще один их подельник находится в розыске.

Казино работало в городе с июня 2019 года по июнь 2020-го. Нелегальный бизнес вполне можно назвать семейным – трое из шести подсудимых приходятся друг другу родственниками.

В помещении были установлены карточные столы для покера и игровые автоматы. «У обвиняемых изъяты два игровых карточных стола, наборы игровых фишек и игральных карт, четыре игровых автомата, денежные средства в сумме около 50 тысяч рублей, черновые записи о поступлении и расходовании денежных средств, а также иная документация и предметы, используемые в преступной деятельности», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Обвиняемые вину признали частично. «Следователями собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - подчеркнули в ведомстве.