Авиакомпания Utair запускает прямые рейсы из Нижневартовска в Анапу, Краснодар и Сочи. Перелеты включены в весенне-летнее расписание авиагавани столицы Самотлора. Минимальная стоимость билета в Анапу и Сочи составил 6 185 рублей, в Краснодар – 9 495 рублей.

«Utair продолжает развитие прямых авиаперевозок из городов Ханты-Мансийского автономного округа. Прямые рейсы помогут жителям Нижневартовска сэкономить время на дорогу: в среднем путь займет 4,5 часа», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее в авиакомпании пообещали вдове увеличить маршрутную сеть, связывающие крупные города с российскими курортами, не меняя тарифов.