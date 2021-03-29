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​Нижневартовск получил деньги из федерального бюджета на новую дорогу

Дорога на улице Нововартовской в Нижневартовске обойдется в 1,7 млрд рублей

​Нижневартовск получил деньги из федерального бюджета на новую дорогу
Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске в 2021 году планируют сдать в эксплуатацию первый из четырех этапов новой дороги на улице Нововартовской. Магистраль обойдется в 1,7 млрд рублей, стоимость первого этапа – 251 млн рублей.

«Основной объем финансирования выделен из федерального бюджета. Также используются денежные средства округа и города. Общая протяженность новой четырехполосной дороги составит 3,3 км. Она будет соответствовать всем современным стандартам, иметь ливневую канализацию, велодорожки, систему освещения, тротуары», - рассказал глава Нижневартовска Василий Тихонов.

В пресс-службе администрации города отметили, что новая дорога обеспечит транспортную доступность жителей старой части Нижневартовска и восточного планировочного района к дорожной сети города.

«Осенью этого года строители должны сдать в эксплуатацию участок от улицы Героев Самотлора до улицы Летней. Сейчас здесь заканчиваются подготовительные работы, в частности, по выторфовке участка. Эти мероприятия необходимо было проводить зимой. В тёплое время специалисты займутся подготовкой территории под тротуары и велодорожки. А в летний период уложат асфальт», - уточнили в мэрии.


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29 марта в 23:30, просмотров: 104, комментариев: 0
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