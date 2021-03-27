В Нижневартовске упавший с крыши дома снег сильно повредил авто

В Нижневартовске на авто с крыши упал снег – у транспорта разбилось лобовое стекло, появились вмятины на крыше и капоте. Инцидент произошел накануне, 26 марта, на улице Декабристов. Информация об этом появилась в местном паблике «ЧП Нижневартовск».

Как оказалось позже, горожанин проигнорировал табличку о том, что оставлять машину вблизи дома не стоит. На данный момент ведется розыск владельца, чтобы разобраться с ситуацией.

«Информационная табличка на фасаде дома размещена – «Не парковать транспорт ближе 15 метров». Машина была припаркована на расстоянии 4.9 метра от стены дома в пожарном проезде. Чистили крышу этого дома последний раз 16 февраля. Сейчас специалисты УК разыскивают владельца транспортного средства для разбирательств в связи с происшествием», – прокомментировали в администрации города.

Отметим, что подобная ситуация произошла в этот же день в Сургуте, в районе ЖК «Возрождение». Водитель также не обратил внимания на предупреждающие знаки.