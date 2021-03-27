В Нижневартовске уволился педагог-организатор, личные фото и видео которого стали достоянием общественности

Нижневартовской учительнице пришлось уволиться после слива личных фото и видео в социальных сетях. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на слова директора школы, где работала горожанка.

«С 11 января находилась на больничном и на работу так и не вышла. В середине марта прислала заявление на увольнение в электронном виде. С 19 марта она не работает в нашей школе», — сообщила глава общеобразовательного учреждения Галина Гасымова информационному агентству.

Отмечается, что вартовчанка работала педагогом-организатором полтора года.