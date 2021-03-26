По предварительным оценкам экспертов, флоре Оби не нанесен сильный вред после утечки ШФЛУ в районе Нижневартовска

Эксперты пока не дают негативных ответов на вопросы об ущербе, нанесенного прорывом продуктопровода на дне Оби в районе Нижневартовска. По их мнению, утечка ШФЛУ не смогла бы причинить столь серьезного вреда, как, например, разлив нефти.

«Рыба «надышаться» этим не сможет – тот газ, который попал в воду, плохо растворяется. Он поднимается наверх и дегазирует уже в воздухе. Это дает нам основания предполагать, что речной флоре и фауне реки может быть нанесен минимальный ущерб», – прокомментировал Сергей Шешуков, научный сотрудник Западно-Сибирского филиала РАН.

Мнение своего коллеги разделяет представитель Проектного офиса развития Арктики. Он отметил, что несмотря на произошедшее, местные рыбаки все еще могут заниматься своим промыслом:

«Конечно, то, что произошло – это условное благо. Но если бы случился инцидент подобный норильскому, все было бы гораздо печальнее. Случаев подводной утечки газов практически не встречалось, чтобы опираться на известный опыт. Но в силу природы этих фракций, они должны улетучиться, а не осесть на дне. Поэтому существенных рисков для рыболовства не вижу», – подчеркнул заместитель директора организации Андрей Иванов.

Многих югорчан возмутил тот факт, что пожар на реке длился так долго. Однако представители «Сибура» объяснили это тем, что это был единственный более-менее безопасный способ избавиться от углеводородов.

«Горение мы не прекращали, хотя противопожарная охрана на второй-третий день дала добро на применение тушащих средств. После оценки и обсуждения с ними, мы тушить не стали, выжигание оказалось самым безопасным способом с минимальным последствиями», – рассказал генеральный директор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков.

Результаты исследований обнародуют в конце апреля – именно тогда завершатся анализы всех проб воды и донных отложений. Точную оценку вреда даст комиссия Ростехнадзора, ее члены также выявят причину прорыва.

Напомним, что об инциденте стало известно 6 марта. Первыми тревогу забили рыбаки, которые почувствовали запах газа, именно они сообщили обо всем в МЧС. Когда стало известно, что резервный продуктопровод принадлежал «Сибуру», было принято решение его отключить. К 8 марта специалисты полностью опорожнили трубу и стали поддерживать давление с помощью азота, чтобы внутрь не попала вода.

На фотографии выше изображен тот самый трубопровод, часть которого дала брешь и позволила углеводородам оказаться в акватории Оби.

Параллельно работникам нефтегазохимической компании исследования проводили водолазы и гидрографы, они изучали характер дна на предмет следов наличия выхода углеводородов. Все надзорные органы проводят расследование инцидента.

По предварительным подсчетам в воду Оби выделилось порядка 60 тонн ШФЛУ – это приблизительно соразмерно с одной железнодорожной цистерной.