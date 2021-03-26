Полицейские Нижневартовска задержали мужчину, у которого нашли почти 500 грамм высушенной конопли

Нижневартовские полицейские выехали разобраться с дерущимися мужчинами, а поймали мужчину с наркотиками. У злоумышленника в высушенном виде хранилось почти полкило конопли, упакованные в наволочку.

Как оказалось, местный житель обнаружил куст запрещенного растения у одного из дачных участков, срезал его, высушил и использовал в личных целях.

«В настоящее время в отношении вартовчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Следственными органами принято решение применить ограничительные меры в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в пресс-службе городского УМВД.