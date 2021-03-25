В Нижневартовске авария. Есть пострадавшие

В Нижневартовске произошло ДТП с участием буксируемого автомобиля. Водитель «Фольксвагена» решил помочь отбуксировать «ВАЗ» 25-летней девушки, но помощь вышла такая себе. Водитель допустил выезд буксируемого авто на полосу встречного движения, и машина девушки лоб в лоб столкнулась с «Ниссаном» под управлением 63-летней женщины. Оба водителя получили травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано четыре ДТП, в которых пятеро получили травмы. Лидеры по нарушениям – как всегда, водители, нарушающие правила перевозки детей. Их за прошедший день было оштрафовано 32. Вторые в грустной статистике – водители, выехавшие на полосу встречного движения – их было наказано 29. Также девять водителей задержали за управление транспортом в нетрезвом виде, четверых – за отказ от освидетельствования, трех – за повторное управление авто в нетрезвом состоянии.