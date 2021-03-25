Жительнице Нижневартовска позвонили с реального номера МВД

Очередные «сотрудники банка» нажились по-крупному: жительница Нижневартовска перевела на «безопасный счет» более 4 млн рублей. Теперь на нее оформлено сразу три кредита.

Женщине 1961 года рождения поступил звонок якобы от сотрудника Центробанка. В ходе разговора мужчина сообщил, что недавно в их систему взломали мошенники, и активно этим пользуются для оформления кредитов на третьих лиц. «Банкир» сообщил, что скоро женщине поступит звонок от полицейского, который объяснит ситуацию в подробностях.

Звонок действительно был – мошенник, используя сервис поддельных номеров, совершил звонок с абонентского номера Дежурной части УМВД России по ХМАО – Югре. Он убедил жертву, что действовать нужно строго по инструкциям работников банка и ни в коем случае никому об этом не сообщать – в противном случае женщину якобы ждала уголовная ответственность.

Заявительница, слушая «банкира», направилась в банкомат, где обналичила 540 тысяч рублей с личной карты, после чего, через другой банкомат внесла снятые деньги на «безопасный счет».

Звонок на следующий день был уже от сотрудницы банка. Она предупредила собеседницу, что на ее имя происходит попытка оформления кредита, и вартовчанке нужно самой получить денежные средства и перевести их на «сейфовую ячейку». Потерпевшая оформила реальный кредит через приложение своего банка на сумму около 2.5 миллионов рублей – их она также перевела на «резервную ячейку».

Мошенники позвонили на следующее утро, и снова сообщили об оформляющемся на имя женщины кредите – в этот раз на сумму 1.2 миллиона рублей. И вновь последовал реальный «зеркальный» кредит с последующим переводом денег на мошеннические счета.

Общий ущерб составил около 4.3 млн.руб.

Лица, совершившие преступление, устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».