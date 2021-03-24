Нижневартовские фельдшеры приняли роды в машине скорой помощи по пути в больницу

Вызов на пульт диспетчера скорой помощи в Нижневартовске поступил от беременной женщины. Она вызвала бригаду врачей, потому как внезапно начались и стали усиливаться схватки.

На вызов прибыли фельдшеры Наталья Гордина и Шахбан Махмудов. Пациентку решили как можно быстрее доставить в перинатальный центр. Однако довезти роженицу до медучреждения не успели. У женщины были стремительные роды, поэтому принимать малыша пришлось прямо в машине, сообщает Депздрав Югры.

С задачей специалисты справились успешно: в 23.30 на свет появился мальчик весом 2500 граммов, ростом 48 сантиметров. Медработники говорят, что это редкий случай такого стремительного родоразрешения, поэтому рекомендуют при первых признаках схваток вызывать скорую помощь.

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