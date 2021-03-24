Вартовская медведица пыталась вернуться в вольер, но не смогла

Катя – так зовут нижневартовскую медведицу, которая на прошлой неделе стала причиной переполоха в городе, – вовсе не собиралась ни на кого нападать. Об этом местному телеканалу N1 рассказал хозяин животного Анвар Агаев.

По его словам, зверь зимой впал в спячку, но по каким-то причинам проснулся. Не зная, что делать, медведица сломала замок двери у вольера и вышла на улицу, после чего ее увидел и попытался вернуть обратно бывший сотрудник гостиницы, на территории которой содержатся звери — Катя и ее мама. Медведица человека узнала и послушно шла за ним, но в какой-то момент испугалась шума и гудков автомобилей и попыталась напасть на сопровождающего. Тогда он побежал. Этот момент и попал на видео.

«Машины сигналили. Медведь пугался и хотел даже перелезть через забор (обратно, на территорию гостиницы. — Прим. ред.). Но не смог. Это чисто несчастный случай», — говорит Агаев.

Медведица запомнилась всем в прошлую среду, устроив немало проблем нижневартовцам на улицах города. Кате семь лет и живет она у хозяина на вполне законных основаниях несколько лет — с 2017 года.