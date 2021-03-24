В Нижневартовске доктора провели операцию женщине с редкой болезнью Рейно

Врачи спасли вартовчанку от ампутации кисти руки. Пациентка обратилась в больницу с жалобами на постоянные боли и гангрену пальцев. Как оказалось, все это время женщина страдала от редкой болезни Рейно и получала безрезультативное решение, из-за которого несколько фаланг пришлось ампутировать.

«В ходе дообследования был поставлен диагноз – болезнь Рейно. Ввиду полного отсутствия лечения и постоянного курения, возникло полное перекрытие кровотока в кисть (окклюзия лучевой и локтевой артерии), что в перспективе грозило бы ампутацией всей кисти», – приводит слова сердечно-сосудистого хирурга Дмитрия Корнилова пресс-служба депздрава ХМАО.

Для того, чтобы сохранить орган, врачи выполнили реканализацию хронической окклюзии и баллонная ангиопластику лучевой артерии, кровоток в кисть был восстановлен. После реабилитации вартовчанка вернулась домой. Сообщается, что после этого она бросила курить.

Отмечается, что этим недугом страдают от 15 до 30 миллионов человек в мире. В разных странах распространенность заболевания колеблется от двух до шестнадцати процентов населения.