В Нижневартовске директора паспортно-визового сервиса подозревают в коррупции

В злоупотреблении полномочиями подозревают руководителя паспортно-визового центра Нижневартовска. Сотрудница подразделения МВД Югры причинила ущерб ведомству в размере четырех миллионов рублей, сообщает окружной Следственный комитет. Ей грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы.

По версии следствия, задержанная помогала своей знакомой зарабатывать на услугах технического характера, связанных с обращением в паспортно-визовый сервис. Прикрывая свои действия, она занижала объем выполненных работ и оказанных услуг самого государственного предприятия.

«Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Накануне в филиале ФГУП «Паспортно-визовый сервис» в г. Нижневартовск проведен обыск, обнаружена и изъята документация, имеющая отношение к расследованию», – сообщают следователи.