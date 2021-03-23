Главный дорожник Нижневартовска стал фигурантом двух уголовных дел

В отношении директора управления по дорожному хозяйству и обустройству Нижневартовска заведено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ. Факт получения взятки установлен следственным отделом по Нижневартовску СУ СК России по Югре. По версии следователей, в течение практически двух лет сотрудника городской администрации подкупала коммерческая фирма. Взамен она получала работы по договору подряда на поставку запасных частей для дорожно-строительной техники. Так чиновник получил от компании 617 тысяч рублей.

В досье чиновника это уже второй выявленный случай получения взятки. «Ранее в отношении указанного должностного лица возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в общей сумме более 1 миллиона рублей и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста» – сообщили в ведомстве.

По второму уголовному делу расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства преступления.