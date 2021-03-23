В УМВД Югры опровергли информацию об увольнениях в Нижневартовском УВД после «урока мужества»

В Управлении МВД России по ХМАО – Югре опровергли информацию об отставке руководителя пресс-отдела УМВД по Нижневартовску Инги Сединкиной и специалиста отдела Екатерины Васильевой. «Они перевелись в другие подразделения. Продолжают службу в органах внутренних дел, но на других должностях. Решение это они приняли после инцидента в нижневартовской школе. Но это их личное решение», — рассказала корреспонденту siapress.ruначальник отдела информации и общественных связей Ольга Абмайкина.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что сотрудницы УМВД ушли со своих должностей после «Урока мужества» в школе №42 (о нем 16 февраля писал siapress.ru). На мероприятии была реконструирована «акция протеста». По информации РБК Тюмень, ранее из Нижневартовской полиции из-за этого был уволен заместитель начальника ведомства Олег Сураев.