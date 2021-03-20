Крупного распространителя наркотиков на все вкусы задержали в Нижневартовске

В Нижневартовске арестовали 29-летнюю девушку за распространение наркотиков. Вартовчанку взяли с поличным, когда она делала «закладки» в районе СОНТ «Энергетик».

«В результате осмотра прилегающей территории, автомобиля и места проживания подозреваемой полицейские изъяли несколько пакетиков с различными веществами. Все изъятое было отправлено на экспертизу. Исследование показало, что злоумышленница хранила у себя ассортимент наркотиков на все «вкусы». Девушка призналась, что таким образом зарабатывала. Она была посредником одного из популярных сайтов в даркнете по торговле запрещенными услугами и веществами в России и странах СНГ», - сообщили в пресс-службе городской полиции.