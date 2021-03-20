16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1390   EUR  88,4330  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Нижневартовске задержали девушку с крупной партией аналогов ЛСД

Крупного распространителя наркотиков на все вкусы задержали в Нижневартовске

​В Нижневартовске задержали девушку с крупной партией аналогов ЛСД
Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске арестовали 29-летнюю девушку за распространение наркотиков. Вартовчанку взяли с поличным, когда она делала «закладки» в районе СОНТ «Энергетик».

«В результате осмотра прилегающей территории, автомобиля и места проживания подозреваемой полицейские изъяли несколько пакетиков с различными веществами. Все изъятое было отправлено на экспертизу. Исследование показало, что злоумышленница хранила у себя ассортимент наркотиков на все «вкусы». Девушка призналась, что таким образом зарабатывала. Она была посредником одного из популярных сайтов в даркнете по торговле запрещенными услугами и веществами в России и странах СНГ», - сообщили в пресс-службе городской полиции.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:48, просмотров: 241, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Зажало между ковшом и кабиной: в Сургуте погиб машинист трактора 1479
  2. ​Служба доставки в Нижневартовске не сможет работать целый месяц из-за клиента-ябеды 1327
  3. ​Не ждали? На Югру обрушится снежная метель 1036
  4. ​Сургутяне закидали снегом загоревшуюся «Ладу» 1025
  5. ​Пластический хирург, после операции у которого умерла сургутянка, стал фигурантом уголовного дела 989
  6. ​Общежитие на улице Промышленная в Сургуте подожгли 887
  7. ​В Сургуте произошел пожар в хостеле 829
  8. ​Ханты-Мансийск вышел в лидеры по суточному приросту заболевших коронавирусом 822
  9. ​Особо загруженный участок дороги между Нефтеюганском и Сургутом будет расширен до четырех полос 536
  10. ​«Аэрофлот» продолжит экскурсионные «полёты в никуда» с дегустацией вин 426
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 16878
  2. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7687
  3. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7451
  4. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7261
  5. ​Письма счастья ГИБДД: чьи же они? 5133
  6. ​В Нижневартовске несколько человек находятся под наблюдением врачей из-за дифтерии 4171
  7. ​Сургутян напугал странный шум и едкий запах газа в центре города 4064
  8. Найдена бабушка сгоревших в Сургуте детей 3697
  9. ​Медведю, напугавшему вартовчан, постараются найти достойное место обитания. Если выживет 3535
  10. Антонина Овсиенко: «Далеко не каждый выдерживает даже 20 минут в EMS-костюме. Это фитнес не для ленивых, но результат впечатляет» 3047
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 16878
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 13779
  3. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9836
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9574
  5. Югорчанка после вечеринки украла ноутбук и карту, пока их хозяин спал 9474
  6. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 9046
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8578
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8340
  9. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7800
  10. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7764

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика