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​Служба доставки в Нижневартовске не сможет работать целый месяц из-за клиента-ябеды

В Нижневартовске на месяц закрыли курьерскую службу за ковид-нарушения

​Служба доставки в Нижневартовске не сможет работать целый месяц из-за клиента-ябеды
Фото: 123ru.net

Деятельность службы доставки корреспонденции ООО «ДХЛ-Нижневартовск» приостановлена на 30 дней из-за отсутствия мер профилактики коронавирусной инфекции. На курьеров пожаловался клиент.

«Доводы обращения об отсутствии каких-либо «антиковидных» мер подтвердились», - сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора. Так, в помещениях службы не проводилось обеззараживание воздуха и отсутствовали дезинфицирующие средства.

Решение о приостановке деятельности принято судом. Всего в Нижневартовске за несоблюдение мер профилактики и предупреждения распространения новой коронавирусной временно закрыты 11 объектов, наложено административных штрафов на сумму свыше полмиллиона рублей.


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19 марта в 23:29, просмотров: 44, комментариев: 0
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