В Нижневартовске на месяц закрыли курьерскую службу за ковид-нарушения

Деятельность службы доставки корреспонденции ООО «ДХЛ-Нижневартовск» приостановлена на 30 дней из-за отсутствия мер профилактики коронавирусной инфекции. На курьеров пожаловался клиент.

«Доводы обращения об отсутствии каких-либо «антиковидных» мер подтвердились», - сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора. Так, в помещениях службы не проводилось обеззараживание воздуха и отсутствовали дезинфицирующие средства.

Решение о приостановке деятельности принято судом. Всего в Нижневартовске за несоблюдение мер профилактики и предупреждения распространения новой коронавирусной временно закрыты 11 объектов, наложено административных штрафов на сумму свыше полмиллиона рублей.