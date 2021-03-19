Правоохранительные органы заинтересовались историей появления медведя в Нижневартовске

Медведица, которая устроила переполох в Нижневартовске 17 марта, сбежала из гостиничного комплекса «Европа». Там животное и ее мать держали в вольере. Полицейские рассказали, откуда взялись звери. «Бывший владелец купил медведей в цирке шапито, сразу двух, не так давно — младшей полтора года», – рассказала 86.RU Ольга Абмайкина, начальник отдела информации и общественных связей управления МВД региона. СМИ также сообщают, что предприниматель хотел использовать медведей для привлечения и развлечения клиентов гостиницы. Он будет привлечен к административной ответственности.

Правоохранительные органы сейчас выясняют из какого цирка было выкуплено животное. Также инцидентом заинтересовалась Природоохранная прокуратура. По факту содержания диких животных в неволе также начата проверка.

Сейчас власти Нижневартовска ищут достойное место, где смогут приютить животных. Пока сбежавшую медведицу вернули в вольер, к маме, где она обитала до побега.