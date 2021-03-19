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Миф подтвердился: вартовский инцидент с медведем попал в немецкий таблоид «Bild»

Немецкие СМИ осветили инцидент со сбежавшим в Нижневартовске медведем

Миф подтвердился: вартовский инцидент с медведем попал в немецкий таблоид «Bild»

Теперь иностранцы точно уверены, что в России по улицам гуляют медведи – нижневартовский инцидент со сбежавшей косолапой хищницей попал на первую полосу в известный немецкий таблоид «Bild» под заголовком «медведь атакует, а затем приходит автобус».

Напомним, что о бегающем по городу звере стало известно 17 марта. Медведица носилась по улице Авиаторов и пыталась напасть на горожанина – тот успел выбежать на проезжую часть, где хищницу сбил рейсовый автобус. Как оказалось, зверь жил на территории гостиничного комплекса «Европа» вместе со своей мамой – сейчас таким опасным питомцам ищут новый дом.

Кстати, сам вартовчанин не пострадал, но прославился и стал героем мемов.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 553, комментариев: 0
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