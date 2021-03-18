«ЮВТ АЭРО» открывает рейс из Нижневартовска в Воронеж

С 30 марта авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запускает рейс из Нижневартовска в Воронеж. Полеты будут выполняться по вторникам с промежуточной посадкой в Казани.

«Жители восточной части Югры впервые смогут улететь в Воронеж без пересадок. Полеты будут выполняться с промежуточной посадкой в Казани. Первый вылет запланирован на 30 марта, далее перевозка пассажиров будет выполняться по вторникам. Вылет из Нижневартовска в 12 часов 15 минут», - рассказали в пресс-службе администрации города.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200. Стоимость перелета по маршруту «Нижневартовска – Воронеж» составляет 16 534 рублей, по маршруту «Нижневартовск – Казань» - 16 090 рублей.