Сбежавшему из клетки медведю в Нижневартовске ищут новый дом

Власти Нижневартовска ищут новые дом для медведицы, которая 17 марта устроила переполох на улицах города. Почти всю среду городские спецслужбы проводили операцию по спасению животного и обеспечению безопасности людей. Спустя шесть часов беглянку вернули домой – в вольер на территории гостиничного комплекса, где ее и ее маму содержит местный предприниматель.

За происходящим в прямом эфире в социальных сетях следили тысячи людей. Все без исключения переживали за животное, которое пострадало от столкновения с автобусом и спряталось под теплотрассой. К счастью, эта история завершилась благополучно – ни горожане, ни медведица не пострадали.

«Известно, что сбежавшей медведице - 1,5 года. В вольере, который расположен около одной из гостиниц на улице Авиаторов, находилась еще и мать-медведица, которая сбегать не стала. Животные были выращены в неволе. Их жизни сейчас ничто не угрожает, как и косолапые не угрожают горожанам. Их дальнейшую судьбу держат на контроле окружные и городские власти. Мишкам ищут новый дом», - рассказали в пресс-службе администрации города.

С владельцем животного работают сотрудники полиции Нижневартовска.

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