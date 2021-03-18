Обь продолжает гореть, ущерб не установлен – в МЧС опровергли данные об утечке 56 тонн углеводородов в Обь под Нижневартовском

На реке Обь под Нижневартовском продолжают действовать три очага горения, а ущерб от аварии на трубопроводе будет установлен Ростехнадзором и компанией «СибурТюменьГаз». Об этом корреспонденту siapress.ruсообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре вечером 17 марта.

«В настоящее время МЧС России держит на контроле обстановку по ликвидации последствий порыва трубопровода в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского АО – Югры, произошедшего 6 марта 2021 года. В Главном управлении регионального МЧС работает оперативный штаб. Ведется постоянный мониторинг обстановки. По состоянию на 17 марта под наблюдением остаются три очага горения. Оценка ущерба будет определена комиссией Ростехнадзора с привлечением других надзорных ведомств», - рассказали в главном управлении.

Также представитель ведомств опроверг информацию о том, что в донесении МЧС определен объем утечки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ): «Объем утечки и ущерб устанавливает Ростехнадзор и компания. МЧС России проводит постоянный мониторинг обстановки».

Накануне «Прайм» со ссылкой на РИА «Новости» сообщил, что объем утечки ШФЛУ составил 56 тонн, 599 тонн сожжено в специальных амбарах.

6 марта под Нижневартовском загорелась река Обь. Было установлено, что произошла утечка углеводородов на трубопроводе «СибурТюменьГаз». В причинах происшествия разбираются сразу несколько ведомств.