Жители Нижневартовска создают мемы с мужчиной, который чуть не стал жертвой медведя

Житель Нижневартовска, который едва не стал жертвой медведя, стал героем мемов. Так, его сограждане публикуют забавные картинки в местных сообществах во «ВКонтакте» и «Инстаграме».













Напомним, что инцидент произошел сегодня, 17 марта. Лесной хищник носился по улице Авиаторов и пытался напасть на прохожих. После неудачной погони за местным жителем, зверь попал под колеса рейсового автобуса. Позже оказалось, что медведь был прирученным – до неудачного побега животное содержалось в клетке на территории гостиничного комплекса «Европа».

В этот же день глава города Василий Тихонов поручил найти медведю достойное место обитания, если тот выживет. По сообщениям некоторых источников, владельца хищника задержали.