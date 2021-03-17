Власти Нижневартовска приняли решение не убивать медведя, убежавшего из клетки

Медведя, который утром 17 марта сбежал из клетки и бегал по улице Авиаторов в Нижневартовске, постараются оставить в живых и найти ему достойное место обитания. Об этом на личной странице в инстаграме сообщил глава города Василий Тихонов.

«Дал задание службам решить вопрос по дальнейшей судьбе животного. Найдём ему достойное место обитания. Но сейчас медведя усыпят для того, чтобы ветеринары смогли проверить, насколько сильно он пострадал при столкновении с автобусом. Также остались вопросы к хозяину. Ситуация была создана человеком и оказалась рисковой для жителей города. Будем разбираться. Хорошо, что никто не пострадал. Спасибо всем неравнодушным», - написал градоначальник.

Утром в среду из клетки, расположенной на территории гостиничного комплекса «Европа», сбежал молодой медведь. Он бегал рядом с людьми и даже побежал за мужчиной, которого спас водитель автобуса – он сбил медведя, который гнался за вартовчанином по проезжей части. Травмированное животное спряталось под теплотрассой. Сейчас силовики, охотники и ветеринары готовятся провести спасательную операцию. Для безопасности движение по улице Авиаторов перекрыто.