Объем утечки углеводородов при аварии на Оби в ХМАО составил 56 тонн

Из-за аварии на трубопроводе «СибурТюменьГаз», которая произошла на реке Обь в Нижневартовском районе, объем утечки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 56 тонн, 599 тонн сожжено в специальных амбарах. Данные МЧС публикует «Прайм» со ссылкой на РИА «Новости».

«Проводится выжигание остатков ШФЛУ в проектных амбарах на расстоянии 500 м и 6 км от места происшествия (в амбарах сожжено 599 тонн, потери — 56 тонн)», — цитирует СМИ донесение ведомства.

Также уточняется, что на 10 утра понедельника из 85 проб на превышение предельно допустимой концентрации получены результаты 44. Единственное превышение зафиксировано в 500 метрах вверх по течению от места происшествия и оно не оказывает острого токсического действия.

ШФЛУ – это смесь сжиженных углеводородных газов (пропана и бутана) и более тяжёлых углеводородов. Об утечке стало известно 6 марта, когда загорелась река. В компании сообщили, что отсеченный участок трубопровода, где произошла утечка углеводородов, полностью очищен. В причинах происшествия разбираются сразу несколько ведомств.