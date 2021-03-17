В ДТП в Нижневартовске пострадала девушка

Сразу четыре автомобиля столкнулись накануне вечером в Нижневартовске. В 22:50 на проезжей части столкнулись «Киа Оптима», «Субару Легаси», «Ниссан X-Trail» и «Ниссан Террано». По предварительной информации, причина аварии – неосмотрительность водителя «Киа», который, перестраиваясь на левую полосу, в нарушение ПДД, не уступил дорогу «Субару».

В результате столкновения, 31-летняя девушка-водитель «Ниссана» получила травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 зарегистрированных ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Также сотрудники Госавтоинспекции задержали девять водителей, осмелившихся сесть за руль в нетрезвом состоянии, пятеро при этом отказались от освидетельствования. 22 водителя оштрафованы за выезд на «встречку». Лидируют, к сожалению, все еще нарушения правил перевозки детей - 26 водителей были наказаны именно из-за этого.