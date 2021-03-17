В нижневартовском подразделении УМВД Югры работает ФСБ

В ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» УМВД Югры в Нижневартовске прошли обыски. Операция проводилась сотрудниками регионального управления ФСБ и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по ХМАО.

Должностных лиц «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения» подозревают в нарушении ими ряда распорядительных документов в повседневной деятельности. «В случае, если в результате проверки вина сотрудников будет установлена, то они и их непосредственные руководители понесут предусмотренную законом ответственность», - сообщила начальник отдела общественных связей УМВД России по ХМАО Ольга Абмайкина.

По данным Ura.ru, силовики проверяют исполнении госконтрактов, касающихся уборки территорий объектов ОВД, расположенных в Нижневартовске и Нижневартовском районе.