В Нижневартовске полицейские и охотники пытаются поймать медведя, который бегает по улицам за людьми

В Нижневартовске по улице Авиаторов бегал медведь. На месте происшествия работают полиция и охотники. Сейчас зверь изолирован на территории промышленного предприятия.

«На место происшествия выехали пять экипажей полиции и сотрудники охотинспекции. Сейчас медведя заперли на территории Нижневартовскремсервис, территорию оцепили. Предположительно, животное кто-то держал в гараже», - сообщили siapress.ruв пресс-службе администрации Нижневартовска.

По последним данным, от животного никто не пострадал. Однако напугал медведь многих – он вышел к остановке общественного транспорта, на которой было много людей и бродячих собак. У одного мужчины утро началось с пробежки – зверь попытался напасть на него, но, судя по всему, не был настроен слишком серьезно. Вартовчанину удалось убежать, сообщают очевидцы. Медведя сбил автобус, после чего он спрятался под теплотрассу на территории Нижневартовскремсервис.

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Видео с бегающим по городу медведем горожане публикуют в соцсетях.



Фото: vk.com/samotlor_tv. Клетка, в котором держали медведя

По данным источников ТК «Самотлор», медведь сбежал из гостиничного комплекса «Европа». Хозяин животного дал разрешение на его отстрел, но такого решения пока не принято.

Движение по улице Авиаторов перекрыто.

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