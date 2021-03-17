16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1019   EUR  86,9693  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО

В Нижневартовске полицейские и охотники пытаются поймать медведя, который бегает по улицам за людьми

​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО
Видео: instagram.com

В Нижневартовске по улице Авиаторов бегал медведь. На месте происшествия работают полиция и охотники. Сейчас зверь изолирован на территории промышленного предприятия.

«На место происшествия выехали пять экипажей полиции и сотрудники охотинспекции. Сейчас медведя заперли на территории Нижневартовскремсервис, территорию оцепили. Предположительно, животное кто-то держал в гараже», - сообщили siapress.ruв пресс-службе администрации Нижневартовска.

По последним данным, от животного никто не пострадал. Однако напугал медведь многих – он вышел к остановке общественного транспорта, на которой было много людей и бродячих собак. У одного мужчины утро началось с пробежки – зверь попытался напасть на него, но, судя по всему, не был настроен слишком серьезно. Вартовчанину удалось убежать, сообщают очевидцы. Медведя сбил автобус, после чего он спрятался под теплотрассу на территории Нижневартовскремсервис.

ВИДЕО 18+

Видео с бегающим по городу медведем горожане публикуют в соцсетях.


Фото: vk.com/samotlor_tv. Клетка, в котором держали медведя

По данным источников ТК «Самотлор», медведь сбежал из гостиничного комплекса «Европа». Хозяин животного дал разрешение на его отстрел, но такого решения пока не принято.

Движение по улице Авиаторов перекрыто.

Читайте далее:
Медведю, напугавшему вартовчан, постараются найти достойное место обитания. Если он выживет


нравится (9) не нравится (18)
Сегодня в 10:11, просмотров: 10297, комментариев: 5
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 10:57
"Предположительно, какое-то животное держал в гараже медведя"
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 11:03
В Нижневартовске живут на столько суровые люди, что держат медведя в гараже вместо сторожевой собаки!
Анатольевич
не нравится
Сегодня в 12:08
RT надо показывать эту новость в США и в Европе.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:14
Стереотип в Европе о том, что в России бородатые мужики пьют водку, играют на балалайке в обнимку с медведями частично подтвердился? По крайней мере, в Нижневартовске.
Олег Алишер
не нравится
Сегодня в 13:15
Даю разрешение на отстрел того, кто держал медведя.
Показать все комментарии (5)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 10297
  2. ​Андрей Филатов назначил ответственного за строительство в Сургуте 1651
  3. Продавец из Нижневартовска украл сковороду при помощи спичек 1086
  4. ​В Сургуте ремонт небольшого участка дороги растянули на два года из-за нехватки финансирования 1082
  5. ​Топ-6 причин почему у вас не купят квартиру 1077
  6. В Сургуте сохраняется тенденция заболевания COVID-19 среди пенсионеров, но им все равно не дают приоритет в вакцинации 1007
  7. Эксперты: Загрязнение реки Обь носит системный характер 969
  8. ​Медведю, напугавшему вартовчан, постараются найти достойное место обитания. Если выживет 851
  9. ​В полиции Нижневартовска прошли обыски 818
  10. Эксперт: пожилые должны прививаться в первую очередь 818
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 10297
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9623
  3. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7369
  4. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7038
  5. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья, а наоборот 6551
  6. Складывается ощущение, что Шувалова сняли для того, чтобы убрать Жердева 5151
  7. ​Письма счастья ГИБДД: чьи же они? 4906
  8. ​Дождались! В Сургуте открывается «Леруа Мерлен» 4900
  9. ​Сургутян напугал странный шум и едкий запах газа в центре города 3857
  10. ​СМИ: Ребенок, едва не утонувший в бассейне сургутской школы, умер 3708
  1. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 13378
  2. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 10297
  3. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9623
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9452
  5. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8938
  6. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8471
  7. Югорчанка после вечеринки украла ноутбук и карту, пока их хозяин спал 8295
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8247
  9. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7728
  10. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7680

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика