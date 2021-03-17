Главу Нижневартовска разыграли пранкеры. Ему понравилось

Главу Нижневартовска Василия Тихонова разыграли пранкеры. Разговор градоначальника и «сотрудника администрации президента Алексея Николаевича» длился 20 минут. Обсудить успели скандал с «разгоном митинга» в школе, тарифы на тепло, взаимоотношения с влиятельным бизнесменом и скандал в психиатрической больнице.

В начале беседы Василий Тихонов в очередной раз подтвердил, что урок мужества в школе принял скандальный оборот из-за неуместного желания начальника отдела кадров УМВД города провести такое мероприятие. «Мы ни предотвратить, ни предусмотреть этого не могли», - заверил чиновник и несколько раз подчеркнул, что директор школы находится на хорошем счету.

Информацию о массовых жалобах на тарифы на тепло Василий Тихонов опроверг и предположил, что они накручиваются специально. В связи с этим глава города вспомнил историю своего вступления в должность: «Когда я только заступил главой, тут один из местных предпринимателей тут же мне предъявил определенные условия, почему я заступил на этот пост, хотя я бывший полковник органов внутренних дел, я с ним не стал разговаривать, он нанял человека, совершил дорожно-транспортное происшествие, врезал в машину моей супруги, когда она ехала на работу. Это такое устрашение было. Правоохранительные органы даже не отреагировали на это никак. Даже объяснения не взяли».

С этим же предпринимателем, имени которого Василий Тихонов не назвал, он связал и скандал в психиатрической больнице, которой руководит его супруга.

В целом, разговор прошел мирно, Василий Тихонов прошел проверку и не повелся на провокации. Сам он понял, что его разыграли уже после того, как положил трубку, но отнесся к произошедшему с юмором.

«Пранкеры очень прикольные люди, готов с ними вновь пообщаться. Ребята, звоните. Не откажусь ни от одного сказанного слова и да, убежден, что Галина Гасымова сильный руководитель и занимает место директора школы по праву», — сказал он Ura.ru.

Отметим, что в Югре Василий Тихонов стал первым чиновником, которого разыграли пранкеры.