16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1019   EUR  86,9693  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Пранкер «из Кремля» 20 минут беседовал с главой Нижневартовска Василием Тихоновым

Главу Нижневартовска разыграли пранкеры. Ему понравилось

​Пранкер «из Кремля» 20 минут беседовал с главой Нижневартовска Василием Тихоновым
Видео: vk.com/justnow_nv

Главу Нижневартовска Василия Тихонова разыграли пранкеры. Разговор градоначальника и «сотрудника администрации президента Алексея Николаевича» длился 20 минут. Обсудить успели скандал с «разгоном митинга» в школе, тарифы на тепло, взаимоотношения с влиятельным бизнесменом и скандал в психиатрической больнице.

В начале беседы Василий Тихонов в очередной раз подтвердил, что урок мужества в школе принял скандальный оборот из-за неуместного желания начальника отдела кадров УМВД города провести такое мероприятие. «Мы ни предотвратить, ни предусмотреть этого не могли», - заверил чиновник и несколько раз подчеркнул, что директор школы находится на хорошем счету.

Информацию о массовых жалобах на тарифы на тепло Василий Тихонов опроверг и предположил, что они накручиваются специально. В связи с этим глава города вспомнил историю своего вступления в должность: «Когда я только заступил главой, тут один из местных предпринимателей тут же мне предъявил определенные условия, почему я заступил на этот пост, хотя я бывший полковник органов внутренних дел, я с ним не стал разговаривать, он нанял человека, совершил дорожно-транспортное происшествие, врезал в машину моей супруги, когда она ехала на работу. Это такое устрашение было. Правоохранительные органы даже не отреагировали на это никак. Даже объяснения не взяли».

С этим же предпринимателем, имени которого Василий Тихонов не назвал, он связал и скандал в психиатрической больнице, которой руководит его супруга.

В целом, разговор прошел мирно, Василий Тихонов прошел проверку и не повелся на провокации. Сам он понял, что его разыграли уже после того, как положил трубку, но отнесся к произошедшему с юмором.

«Пранкеры очень прикольные люди, готов с ними вновь пообщаться. Ребята, звоните. Не откажусь ни от одного сказанного слова и да, убежден, что Галина Гасымова сильный руководитель и занимает место директора школы по праву», — сказал он Ura.ru.

Отметим, что в Югре Василий Тихонов стал первым чиновником, которого разыграли пранкеры.


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 09:58, просмотров: 696, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 10294
  2. ​Андрей Филатов назначил ответственного за строительство в Сургуте 1651
  3. Продавец из Нижневартовска украл сковороду при помощи спичек 1085
  4. ​В Сургуте ремонт небольшого участка дороги растянули на два года из-за нехватки финансирования 1082
  5. ​Топ-6 причин почему у вас не купят квартиру 1077
  6. В Сургуте сохраняется тенденция заболевания COVID-19 среди пенсионеров, но им все равно не дают приоритет в вакцинации 1007
  7. Эксперты: Загрязнение реки Обь носит системный характер 969
  8. ​Медведю, напугавшему вартовчан, постараются найти достойное место обитания. Если выживет 851
  9. ​В полиции Нижневартовска прошли обыски 818
  10. Эксперт: пожилые должны прививаться в первую очередь 817
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 10294
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9623
  3. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7369
  4. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7038
  5. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья, а наоборот 6551
  6. Складывается ощущение, что Шувалова сняли для того, чтобы убрать Жердева 5151
  7. ​Письма счастья ГИБДД: чьи же они? 4906
  8. ​Дождались! В Сургуте открывается «Леруа Мерлен» 4900
  9. ​Сургутян напугал странный шум и едкий запах газа в центре города 3857
  10. ​СМИ: Ребенок, едва не утонувший в бассейне сургутской школы, умер 3708
  1. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 13378
  2. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 10294
  3. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9623
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9452
  5. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8938
  6. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8471
  7. Югорчанка после вечеринки украла ноутбук и карту, пока их хозяин спал 8294
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8247
  9. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7728
  10. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7680

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика