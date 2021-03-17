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​В Нижневартовске из-за дифтерии обследованы 140 человек. Власти призывают югорчан проверить свои прививки против этой инфекции

В Югре дифтерию подозревают у пяти человек

​В Нижневартовске из-за дифтерии обследованы 140 человек. Власти призывают югорчан проверить свои прививки против этой инфекции
Фото: pixabay.com

В Нижневартовске с подозрением на дифтерию госпитализированы пять человек. В данный момент установлен полный круг контактных с заболевшими, все они прошли обследование.

«Пациенты были изолированы в инфекционное отделение, находились под наблюдением и по мере получения отрицательных результатов выписаны. Обследован весь круг контактных – 141 человек. Все результаты отрицательные. Случаев заражения не произошло. Подлежат прививкам по эпидемическим показателям 26 человек, из них 14 человек уже получили прививки. Новых случаев не зарегистрировано», - сообщила заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Точный диагноз заболевших будет поставлен после получения лабораторных анализов, которые обычно занимают не меньше двух недель. Санврачи приняли весь необходимый комплекс мер по локализации предположительных очагов. Но и самим югорчанам стоит быть внимательнее. «Хочется призвать населения округа очень внимательно относится к вакцинации и получить все прививки, предусмотренные национальным календарем», - подчеркнула Инна Кудрявцева.

Стоит отметить, что случаи подозрения на дифтерию регистрируются ежегодно.

Дифтерия – опасное заболевание, которое передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Если его не распознать вовремя и не начать лечение, высока вероятность развития различных осложнений от воздействия дифтерийного токсина, поражение сердца, почек, нервной системы.


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Сегодня в 09:07, просмотров: 620, комментариев: 0
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