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Продавец из Нижневартовска украл сковороду при помощи спичек

Полицейский разоблачил махинации кассира из Нижневартовска

Продавец из Нижневартовска украл сковороду при помощи спичек
фото: pixabay.com

Нижневартовец украл сковороду при помощи спичек. Махинацию при продаже товара раскрыл участковый уполномоченный полиции Ринат Курманалиев.

Сообщение о краже продуктов поступило в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Нижневартовску. Сумма украденного составила более шести тысяч рублей. Приехавший на место происшествия полицейский изучил ревизию, которую провели продавцы, и обнаружил в одном из кассовых аппаратов упоминания о многократной продаже спичек. Продавец, работавший на кассе, признался, что реализуя один товар, забирал себе другой. В результате этого в кассовом аппарате образовалась внушительная недостача денежных средств.

У подозреваемого дома провели обыск и нашли сковороду из магазина. Кухонный предмет изъяли.

Сейчас в отношении 19-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело. Молодого человека может ждать лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас предприимчивый кассир находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


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Сегодня в 17:04, просмотров: 369, комментариев: 0
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