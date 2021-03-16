Полицейский разоблачил махинации кассира из Нижневартовска

Нижневартовец украл сковороду при помощи спичек. Махинацию при продаже товара раскрыл участковый уполномоченный полиции Ринат Курманалиев.

Сообщение о краже продуктов поступило в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Нижневартовску. Сумма украденного составила более шести тысяч рублей. Приехавший на место происшествия полицейский изучил ревизию, которую провели продавцы, и обнаружил в одном из кассовых аппаратов упоминания о многократной продаже спичек. Продавец, работавший на кассе, признался, что реализуя один товар, забирал себе другой. В результате этого в кассовом аппарате образовалась внушительная недостача денежных средств.

У подозреваемого дома провели обыск и нашли сковороду из магазина. Кухонный предмет изъяли.

Сейчас в отношении 19-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело. Молодого человека может ждать лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас предприимчивый кассир находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.