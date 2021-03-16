В Югре таксиста, угрожавшего клиентке, заблокировали в сервисе

Жительница Нижневартовска чуть не стала жертвой агрессивного таксиста. Женщина заказала машину через приложение «Индрайвер», но, не дождавшись ее приезда, отменила заказ. Водитель остался недоволен этим и отправился к женщине на работу, чтобы забрать «свои» деньги за несостоявшуюся поездку. При этом, он пригрозил клиентке расправой, если та заявит на него в полицию или заблокирует на сервисе.

После жалобы югорчанки в социальной сети, компания все же наказала неадекватного водителя. «Мы провели проверку по данному инциденту, как только к нам поступило сообщение о произошедшем. Водитель, осуществлявший эту поездку, был заблокирован и не сможет больше работать в сервисе», – комментируют представители «Индрайвер» ФедералПресс.