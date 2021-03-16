В ДТП в Нижневартовске пострадали дети

В Нижневартовске столкнулись две «легковушки», в одной из них были дети. Накануне вечером 55-летний мужчина за рулем «Хендай Гетц» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем аналогичной модели под управлением 34-летнего мужчины. В результате аварии травмы получили четыре пассажира второго «Хендай», в том числе двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка – дети перевозились без использования детских кресел. Виновник ДТП отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Всего дорожные инспекторы в Югре задержали десять нетрезвых водителей; пятеро отказались от освидетельствования; четверо сели за руль «под градусом» уже не впервые. 38 водителей нарушили требования к перевозке детей и были наказаны; 25 водителей оштрафовали за выезд на «встречку».

За минувшие сутки в Югре произошло 4 ДТП, 7 человек получили травмы.