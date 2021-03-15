В Нижневартовске зарегистрировано несколько случаев подозрения на дифтерию

В Нижневартовске несколько человек находятся под наблюдением врачей из-за выявления случаев подозрения на дифтерию. Об этом стало известно во время семинара для педиатров, терапевтов, инфекционистов и эпидемиологов города, на котором обсуждали раннюю диагностику этой болезни и планирование профилактических мероприятий в больницах и поликлиниках города.

Возраст и количество заболевших пока не разглашаются. В Центре общественного здоровья и медпрофилактики подчеркнули, что диагноз «дифтерия» никому из заболевших на данный момент не поставлен: «Пока они не подтверждены лабораторно, анализы направлены в Москву. Все, кто контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением врачей».

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева призвала эпидемиологов оценить меры профилактики, предпринимаемые сегодня относительно дифтерии.

Дифтерия - высокозаразная, опасная для жизни инфекция, распространяемая воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Опасность состоит в том, что, если болезнь не распознана сразу, и лечение начато с опозданием, то высока вероятность развития различных осложнений от воздействия дифтерийного токсина, поражение сердца, почек, нервной системы.