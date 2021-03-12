Врач из Нижневартовска показал коллекцию предметов, которые достал из желудков детей

Врач-эндоскопист детской окружной больницы Нижневартовска Вадим Шарапов собрал коллекцию предметов, которые достал из желудков детей. Чаще всего малыши глотают монеты, батарейки, ювелирные украшения, а также гидрогелевые и магнитные шарики.

«Довольно-таки разные инородные тела попадаются, что-то отдаем родителям, что-то остается. Особенно это касается батареек. Так называемые, батарейки-таблетки, они сейчас используются в пультах ТВ, в каких-то приборах, от них большие проблемы, сначала пищевод обжигают, потом, если дойдут до желудка, значит еще и в желудке натворят дел, если пройдут дальше, еще и в кишке», - рассказал доктор.

В прошлом году в детскую больницу поступили больше 50 детей с инородным телом в желудке и бронхах. «Если мелкая деталь попала в бронхи, достать ее - целое испытание и для родителей, и для малыша. Самые опасные в этом смысле – семечки и орешки. Часто достать их можно только оперативным способом. Врачи советуют: как только малыш начнет ползать, убрать из зоны его доступа все мелкие и опасные предметы. Покупать игрушки по возрасту, без мелких деталей и прочные, которые малыш не сможет разбить или разломать», - напомнили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.