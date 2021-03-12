Всемирный фонд дикой природы опубликовал новые данные о ЧП на Оби

Руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Книжников опубликовал анализ космических снимков в связи с аварий на продуктопроводе компании «СибурТюменьГаз» на подводном переходе через Обь в Нижневартовском районе. Полученные данные позволяют предполагать, что прорыв произошел за две недели до взрыва и пожара, а место ЧП намного ближе к жилым кварталам, чем заявляли официально.

«Анализ мультиспектральных изображений района прорыва продуктопровода до аварии, показывает наличие на фоне льда пятен светлого тона начиная с 18 февраля. Это можно интерпретировать так, что утечка ШФЛУ происходила более чем за две недели до возгорания. При этом датчики падения давления ничего не показывали. Расстояние от места прорыва и горения до населенных пунктов не 44 км, как говорилось в пресс-релизе СИБУРа от 6 марта, а много меньше. До жилых кварталов в Нижневартовске – около 11 км, до ближайших жилых домов в Солнечном поселке – 8 км, до ближайших садовых участков – 3-4 км», - говорится в посте на Facebook.

Авария в Нижневартовском районе произошла 6 марта. Пожар на Оби сняли рыбаки. Автор видео заявил, что в этом районе уже давно стоял запах нефти.

В компании заявили, что выжиг продукта из отсеченного участка газопродуктопровода в амбарах дожига завершен к вечеру 8 марта. Официальные данные Роспотребнадзора свидетельствуют об отсутствии загрязнения воды в Оби. С 11 марта на месте происшествия группа специалистов-гидрографов приступила к обследованию рельефа дна.