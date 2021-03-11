В Нижневартовске Land Cruiser сбил пожилую женщину

В среду, 10 марта, в Нижневартовске в ДТП пострадала 69-летняя женщина-пешеход. Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе на улице Ленина. Пенсионерка угодила под колеса Toyota Land Cruiser, которым управлял 36-летний мужчина. По официальным данным, ДТП случилось из-за того, что вартовчанка нарушила правила дорожного движения.

«Водитель 1985 года рождения за рулем автомобиля марки Тойота, двигаясь по улице Ленина со стороны улицы Нефтяников в сторону улицы Маршала Жукова, совершил наезд на женщину-пешехода 1952 года рождения, которая пересекала проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД города.

Женщина госпитализирована.