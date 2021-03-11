Семья из Екатеринбурга вновь поставила на ноги нижневартовскую собаку-инвалида

Брошенная собака по имени Бэмби из Нижневартовска попала в добрые руки екатеринбургской семьи – хаски обрела не только любящих хозяев, дом, но и вновь смогла ходить на всех четырех лапах.

Питомца волонтеры нашли еще будучи щенком в заброшенном сарае, у Бэмби отсутствовали части задних лап и хвоста. Собака отправилась в столицу Урала, где ее и встретила семья Алексеевых. Деньги на протезы горожане собрались с помощью подписчиков в Instagram.

«Мы не планировали брать собаку ещё несколько лет. Но точно знали, что это будет пес из приюта. 2 мая мы увидели пост про щенка с отмороженными лапками, досмотрев до конца видео муж сказал: «пиши им». Правильнее было бы кончено сначала все обдумать, обговорить, понять сможем ли мы дать ей все необходимое. Справлюсь ли я с ребёнком, домашними делами и собакой. Моментов было много на самом деле, но несмотря на них, нам просто хотелось забрать ее уже домой. Спустя время нам написали, что из всех претендентов выбрали только нас», – пишет владелица хаски Александра.