Жителям Нижневартовского района рекомендуют отказаться от выхода на лед Оби

Жителям Югры не рекомендовано выходить на лед, а также приближаться к месту порыва продуктопровода АО «СибурТюменьГаз» в Нижневартовском районе. Район ЧП патрулируют представители органов местного самоуправления, государственной инспекции по маломерным судам, полиции и частных охранных предприятий.

Пожар на Оби в 10 километрах западнее Нижневартовска произошел 6 марта. «Вопрос привлечения к ответственности виновных будет решен по результатам работы представителей Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и следственного комитета, которые в эти дни работают на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

К 15 марта должны стать известны результаты анализа проб воды на Оби вверх и вниз по течению от места порыва. К концу месяца завершится оценка ущерба акватории. Ранее в Ханты-Мансийском ЦГМС заверили, что содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Нижневартовска не превышает максимальных разовых предельно допустимых концентраций.