Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в Нижневартовском районе

В Нижневартовском районе в ДТП погиб водитель легковушки. Инцидент произошел накануне, 9 марта, на 15 километре автодороги «Лангепас – Покачи». По предварительным данным, владелец «Хендая» не справился с управлением, выехал на встречку и сам стал виновником аварии.

«Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем «Хендай» врезался в «УАЗ», под управлением водителя 1967 года рождения, с последующим столкновением с автомобилем «Газель». В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и четыре пассажира автомобиля «Газель» получили травмы», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.