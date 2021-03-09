Эксперты назвали предварительные причины пожара на Оби под Нижневартовском

Эксперты Ростехнадзора начали расследование аварии на резервном подводном переходе магистрального продуктопровода ШФЛУ ПАО «СИБУР Холдинг». Специалисты назвали предварительные причины ЧП.

«Руководствуясь опытом, накопленным Ростехнадзором, можно предположить следующие причины возникновения аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой. Фактическая причина будет определена по итогам работы Комиссии по техническому расследованию аварии Северо-Уральского управления Ростехнадзора», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, возгорание на Оби произошло 6 марта. К 9 марта выжиг продукта из отсеченного участка газопродуктопровода в амбарах дожига завершен.

По официальным данным, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в регионе не зарегистрировано. Однако жителям Нижневартовска, Сургута и Нефтеюганска рекомендовано отказаться от рыбалки и выхода на лед.