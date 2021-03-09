За выходные в Югре возросло число дистанционных афер

В преддверии Международного женского дня в Югре активизировались мошенники. За праздничные выходные в округе зарегистрировали 29 фактов дистанционного мошенничества, которые обогатили аферистов на четыре миллиона рублей. Чаще всего на обман велись сургутяне и вартовчане.

Женская компания из Нижневартовска нашла на сайте бесплатных объявлений предложение по продаже цветов. Покупка суммой 88 тысяч рублей была оплачена, но так и не пришла.

Сургутянин решил выйти на биржу – человек, представившийся финансистом, предложил ему проинвестировать сбережения на бирже, чтобы в дальнейшем получить с них процент. Мужчина перевел более 450 тысяч рублей. «Финансист» перестал выходить на связь.

Житель Ханты-Мансийска лишился схожей суммы – автолюбитель нашел на сайте бесплатных объявлений желаемое авто, и внес предоплату более 500 тысяч рублей. После этого владелец авто перестал выходить на связь.

Не смог распознать подвоха и житель Советского округа, который получил электронное письмо якобы от крупной нефтяной компании. В письме предлагалось выгодно купить заправочную карту на АЗС – для сделки нужно было лишь перейти по ссылке в письме и ввести реквизиты банковской карты. Разумеется, счет не пополнился, а сократился - на пять тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задерживаются.