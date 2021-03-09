Пожар в СТО Нижневартовска едва не закончился взрывом

Во вторник, 9 марта, около четырех часов утра произошел пожар в СТО «Кедр» на улице Интернациональной в Нижневартовске. Спасателей вызвал сотрудник станции техобслуживания. В здании находились легковые автомобили и газовые баллоны, которые начали взрываться в процессе тушения.

«Пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС. По прибытию первых пожарных расчетов наблюдался сильный дым из гаража 9х9, пристроенного к СТО. К работе незамедлительно приступило звено газодымозащитной службы. В ходе работы были услышаны хлопки. В результате вынесено из гаража два газовых баллона», - рассказали в пресс-службе 5 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Площадь горения составила 100 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 16 единиц техники. На тушение ушло полтора часа. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.