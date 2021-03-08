Губернатор Югры Наталья Комарова посетит Нижневартовск в связи с аварией на трубопрооводе

Масштабы аварии на продуктопроводе АО «СибурТюменьГаз» губернатор ХМАО Наталья Комарова оценит лично: глава региона сегодня будет работать в Нижневартовске, о чем сообщает пресс-центр правительства округа.

Губернатор на вертолете облетит место аварии, после чего проведет рабочее совещание по устранению последствий порыва путепровода — вместе с ней работать будут представители предприятия, которое его эксплуатирует и обслуживает, в том числе гендиректор АО «СубурТюменьГаз» Александр Тепляков, глава ООО «Сибур» Михаил Карисалов, а также представители Росприроднадзора и Ростехнадзора и другие.

«Они обсудят меры по оценке ущерба и устранению последствий возгорания, произошедшего 6 марта на реке Обь в Нижневартовском районе, исполнение поручений, которые Наталья Комарова дала 7 марта по итогам заседания рабочей группы при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Югры», — сообщается на официальном сайте правительства ХМАО.

Представители СибурТюменьГаза подчеркивают, что к сегодняшнему дню последствия происшествия уже ликвидировали. Напомним, что накануне сотрудники центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердили отсутствие негативных последствий для региона — пробы воздуха, взятые в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске, не выявили концентрации опасных веществ.

Напомним, что авария произошла 6 марта — вскрылся подводный путепровод, в котором, по версии Ростехнадзора, могло быть до 700 тонн широкой фракции легких углеводородов. Несмотря на все заявления об отсутствии негативных последствий, пока что руководство Ростехнадзора эту версию не поддерживает: «Заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения», — прокомментировал официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.